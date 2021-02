Soul poskytne bezplatné testy na koronavírus pre domácich miláčikov

Soul 8. februára (TASR) - Juhokórejské hlavné mesto Soul poskytne psom a mačkám chovaným v domácnostiach bezplatné testy na koronavírus, ak tieto zvieratá prídu do kontaktu s infikovanými ľuďmi a budú mať príznaky nákazy. Na pondelňajšom online brífingu to podľa tlačovej agentúry AP oznámil predstaviteľ soulského magistrátu.



Dodal, že ak sa u zvierat zistí nákaza koronavírusom, budú musieť ísť na 14 dní do karantény doma alebo v mestskom karanténnom zariadení. Bezplatné testy domácich miláčikov v Soule budú prebiehať od pondelka.



Centrálna juhokórejská vláda zverejnila minulý týždeň pokyny k testom proti koronavírusu u zvierat. Reagovala tak po tom, čo sa mačka v juhovýchodnom meste Čindžu stala prvým zvieraťom v krajine s potvrdeným ochorením COVID-19. Mačka patrí matke a dcére, ktoré boli medzi potvrdenými infikovanými pacientmi spájanými s náboženským zariadením v Čindžu.



Predstavitelia Soulu informovali, že nie sú dôkazy o tom, že zvieratá prenášajú koronavírus na ľudí. Úrady budú testovať iba tzv. domácich miláčikov (a nie všetky zvieratá), pretože práve tí sú v najbližšom kontakte s ľuďmi.



Podobné testovanie doma chovaných psov a mačiek v súlade s odporúčaniami ústrednej vlády spustia aj ďalšie mestá v Južnej Kórei.



Počet nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v krajine klesol v pondelok pod 300 prvýkrát za vyše dva mesiace, pričom úrady mierne uvoľnili prísne nariadenia fyzického odstupu. Povolili reštauráciám, kaviarňam, vnútorným fitnes centrám a ďalším zariadeniam mimo husto zaľudnenej metropolitnej oblasti Soulu, aby zostali otvorené o hodinu dlhšie.