Soul preskúma žiadosť o zápis písomností Tripitaka Koreana do UNESCO

Soul 30. novembra (TASR) - Južná Kórea dôkladne preskúma žiadosť Japonska o zaradenie budhistických písomností do registra programu Pamäť sveta (MoW) Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), uviedlo vo štvrtok juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Jonhap.



Japonská vláda presadzuje zapísanie tlačí s názvom "Tripitaka Koreana" do katalógu UNESCO, uviedlo ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológie. Boli vytlačené starobylými kórejskými budhistickými drevenými tlačiarenskými blokmi a nachádzajú sa v jednom z tokijských chrámov.



"Vláda plánuje dôkladne preskúmať obsah príslušnej žiadosti, keď bude predložená členským štátom UNESCO," uviedol zástupca hovorcu ministerstva zahraničných vecí v Soule. Očakáva sa, že žiadosť bude prezentovaná na online platforme prístupnej iba členským štátom v prvej polovici budúceho roka.



Pravdepodobnosť zápisu je podľa agentúry Jonhap nízka. Japonsko sa rovnaké materiály neúspešne snažilo už zaregistrovať v minulosti, podľa diplomatických zdrojov to poradný výbor UNESCO zamietol.



Tripitaka Koreana je kórejská zbierka budhistických písomností z 13. storočia vyrytá na vyše 81.000 drevených tlačových blokoch.



Ide o najstaršiu neporušenú verziu budhistického kánonu v písme hanča. Obsahuje 1496 titulov rozdelených do 6568 kníh, ktoré majú 81.258 strán a vyše 52 miliónov znakov. Každý blok (strana) meria 24 centimetrov na výšku a 70 centimetrov na dĺžku.