Soul protestoval proti japonským reštrikciám voči juhokórejčanom

Soul 6. marca (TASR) - Juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha si v piatok predvolala japonského veľvyslanca Kódžiho Timotu. Tlmočila mu protest proti opatreniam obmedzujúcim vstup Juhokórejčanov do Japonska, ktoré Tokio zaviedlo v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Tokio oznámilo, že od pondelka 9. marca až do konca mesiaca sa návštevníci z Číny a Južnej Kórey budú musieť po dobu dvoch týždňov zdržiavať vo vyčlenených karanténnych priestoroch a vyhýbať sa použitiu verejnej dopravy. Japonsko takisto dočasne zruší 90-dňový bezvízový pobyt pre občanov Južnej Kórey.



Japonsko už zakázalo vstup do krajiny ľuďom, ktorí navštívili oblasť mesta Tegu na juhovýchode Kórey, ktoré je tamojším ohniskom nákazy.



Modrý dom, sídlo juhokórejského prezidenta, po zvolaní Národnej bezpečnostnej rady (NSC) vyjadril nad opatreniami Japonska poľutovanie. Členovia rady sa dohodli, že zvážia zavedenie recipročných krokov voči Soulu.



Viac ako 100 krajín a teritórií po celom svete aktuálne zavádza opatrenia voči osobám prichádzajúcim z Južnej Kórey.



Počet ľudí nakazených novým typom koronavírusu v Južnej Kórei stúpol o 518 a v piatok dosiahol číslo 6284. Väčšina infikovaných osôb sa vyskytuje v juhovýchodnom meste Tegu a v susednej provincii Severný Kjongsang.



Nový koronavírus SARS-CoV-2 si v Južnej Kórei podľa Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) vyžiadal doteraz 42 obetí - išlo prevažne o starších pacientov trpiacich aj inými ochoreniami.