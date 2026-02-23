< sekcia Zahraničie
Soul protestuje proti provojnovému nápisu na fasáde ruskej ambasády
Vláda ho odstrániť nemôže kvôli Viedenskému dohovoru, ktorý stanovuje nedotknuteľnosť diplomatických misií.
Autor TASR
Soul 23. februára (TASR) – Veľvyslanectvo Ruskej federácie v juhokórejskej metropole Soul rozvinulo na fasáde svojej budovy transparent oslavujúci vojnu proti Ukrajine. Podľa webu denníka Le Monde o tom informoval juhokórejský portál Čoson Ilbo, píše TASR.
Na transparente je nápis „Víťazstvo bude naše“, zrejme v súvislosti so štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu.
Juhokórejská vláda podľa denníka požiadala o odstránenie transparentu, čo však veľvyslanectvo odmietlo. Vláda ho odstrániť nemôže kvôli Viedenskému dohovoru, ktorý stanovuje nedotknuteľnosť diplomatických misií.
Transparent má približne 15 metrov a okrem nápisu zobrazuje ruskú trikolóru. Slogan „Víťazstvo bude naše“ sa v Sovietskom zväze hojne používal počas druhej svetovej vojny a najnovšie je spojený s ruskou inváziou na Ukrajine.
Odborníci a miestne médiá upozorňujú, že tento krok môže zhoršiť diplomatické vzťahy medzi Južnou Kóreou a Ruskom. Aj zahraniční diplomati v Soule to kritizujú a považujú za závažné porušenie diplomatických konvencií.
Juhokórejská vláda okrem toho vyzvala svoje veľvyslanectvá v zahraničí, aby preverili, či ruské ambasády aj tam vyvesili podobný transparent. Z Japonska, Francúzska ani z komunistických krajín ako Čína či Vietnam takéto incidenty nehlásili.
Čoson Ilbo pripomína, že problém s ruskou ambasádou v Soule sa neobmedzuje len na transparent. Ruský veľvyslanec v Južnej Kórei Georgij Zinoviev nedávno na tlačovej konferencii ďakoval severokórejskej armáde za jej podiel na „oslobodení časti Kurskej oblasti od ukrajinských jednotiek a západných žoldnierov“, pričom ubezpečil, že Rusko na túto pomoc nikdy nezabudne.
Denník dodáva, že severokórejské jednotky počas svojej misie na západe Ruska pravdepodobne získali nové bojové skúsenosti a naučili sa pokročilú technológiu dronov, ktoré by mohli po návrate ohroziť Južnú Kóreu, najmä pozdĺž demilitarizovanej zóny s KĽDR. Rastú obavy, že to predstavuje priamu alebo nepriamu hrozbu pre bezpečnosť krajiny, najmä v kontexte strategického partnerstva podpísaného medzi KĽDR a Ruskom v júni 2024.
Diplomatické kruhy v Soule citované denníkom dodávajú, že Rusko testuje reakcie juhokórejskej vlády neustálym vyvolávaním kontroverzií. Napr. pri príležitosti tretieho výročia invázie – 24. februára 2025 – usporiadalo Rusko v Soule provojnové zhromaždenie, ktorého účastníci pochodovali s veľkými ruskými vlajkami. Veľvyslanec Zinoviev vystúpil na pódium, kritizoval Západ a označil inváziu na Ukrajinu za „špeciálnu vojenskú operáciu“. Ide o propagandistický eufemizmus, ktorý Rusko používa na označenie svojej vojenskej invázie na Ukrajinu. Za použitie slov „vojna“ alebo „invázia“ v kontexte vojny na Ukrajine hrozí v Rusku trestné stíhanie.
