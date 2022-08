Soul: Ruské bombardéry narušili juhokórejskú zónu vzdušnej obrany

Moskva 23. augusta (TASR) - Južná Kórea obvinila Rusko z toho, že dva jeho bombardéry v utorok narušili juhokórejskú zónu vzdušnej obrany. Ruské ministerstvo toto obvinenie poprelo s tým, že lietadlá len hliadkovali nad neutrálnymi vodami Japonského mora. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa juhokórejskej armády dva ruské strategické bombardéry neoprávnene vstúpili do identifikačnej zóny vzdušnej obrany Južnej Kórey (ADIZ). Soul v tejto súvislosti podnikol obvyklé taktické opatrenia, ktoré však bližšie nešpecifikoval.



Podľa ruského rezortu obrany hliadkovací let bombardérov nad neutrálnymi vodami Japonského mora trval približne sedem hodín. V niektorých fázach preletu boli ruské lietadlá sprevádzané juhokórejskými stíhačkami F-16.



Juhokórejskú zónu ADIZ neuznávajú Rusko ani Čína a v posledných rokoch do nej opakovane vyslali svoje vojenské lietadlá. Podľa nich ide o medzinárodný vzdušný priestor, v ktorej môžu bez obmedzení operovať všetky krajiny.



Rozsah zón ADIZ, v ktorých môžu jednotlivé krajiny požadovať identifikáciu cudzích lietadiel, neupravuje medzinárodné právo a preto sa v rôznych oblastiach sveta stáva predmetom sporov. Ide o oveľa väčšiu oblasť, než zaberá vzdušný priestor tej-ktorej krajiny, uvádza agentúra AFP.