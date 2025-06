Soul: Severná Kórea môže v lete poslať do Ruska ďalších vojakov

Soul 26. júna (TASR) - Severná Kórea môže v júli alebo auguste vyslať do Ruska ďalšie jednotky na boj proti Ukrajine, uviedli vo štvrtok poslanci juhokórejského parlamentu s odvolaním sa na informácie tajnej služby NIS. Podľa nich Pchjongjang tiež naďalej pokračuje v dodávkach zbraní do Ruska, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



NIS zistila, že Moskva sa môže počas leta pripravovať na rozsiahly útok proti Ukrajine, uviedol pre novinárov juhokórejský poslanec Lee Seong-kweun. „Ďalšie nasadenie vojakov by mohlo nastať už v júli alebo auguste,“ povedal Lee.



Tajná služba tieto informácie odôvodnila novým zoskupením severokórejských vojakov pripravených na zapojenie sa do bojov, ako aj nedávnou návštevou ruského vysoko postaveného bezpečnostného predstaviteľa v Pchjongjangu.



Výmenou za delostreleckú muníciu a rakety Rusko Severnej Kórei pravdepodobne poskytuje technické poradenstvo v oblasti vypúšťania satelitov a systémov navádzania rakiet, dodal Lee s odvolaním sa na informácie NIS.



Severná Kórea vyslala do Ruska svoje jednotky už minulý rok na boj proti Ukrajine v Kurskej oblasti, ktorú Kyjev obsadil v auguste. Podľa odhadov ich bolo 14.000 až 15.000.



Zapojenie vojakov KĽDR do vojny proti Ukrajine potvrdili Pchjongjang a Moskva prvýkrát až v apríli tohto roku. Ich vojenská spolupráca vychádza z dohody, ktorú lídri oboch krajín podpísali v júni minulého roka.