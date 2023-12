Severná Kórea odpálila balistickú raketu, tvrdí juhokórejská armáda

Soul 17. decembra (TASR) - Severná Kórea odpálila v nedeľu smerom na Japonské more balistickú strelu krátkeho doletu. Oznámila to juhokórejská armáda, informuje TASR na základe správ tlačových agentúr AP a Jonhap.



Generálny štáb v Soule uviedol, že raketa bola vystrelená z oblasti severokórejskej metropoly Pchjongjang.



Japonské ministerstvo obrany tiež oznámilo, že Severná Kórea odpálila "niečo, čo vyzerá ako balistická raketa", pričom podľa pobrežnej stráže strela dopadla do Japonského mora.



Soul a Washington varovali Pchjongjang, že akýkoľvek jadrový útok na Spojené štáty a Južnú Kóreu bude mať za následok koniec severokórejského režimu.



Zástupca juhokórejského poradcu pre národnú bezpečnosť Kim Tche-hjo vo štvrtok uviedol, že Severná Kórea môže odpáliť medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM) už tento mesiac.



"Bez ohľadu na to, či bude mať táto balistická raketa krátky alebo dlhý dolet, pokiaľ k nej bude pripevnená jadrová zbraň, predstavuje pre nás jadrovú hrozbu a jadrový útok," povedal Kim novinárom na letisku vo Washingtone, kam pricestoval na rokovania Poradnej skupiny pre jadrové otázky (NCG).



OSN zakázala Severnej Kórei vykonávať testy balistických striel a jadrových zbraní a uvalila na ňu prísne sankcie. KĽDR však tento zákaz pravidelne porušuje.