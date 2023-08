Soul: Severná Kórea odpálila ďalšiu balistickú raketu

Soul 30. augusta (TASR) – Severná Kórea odpálila v stredu smerom na Japonské more zatiaľ bližšie neurčenú balistickú strelu. Oznámila to juhokórejská armáda, informuje TASR na základe správ tlačových agentúr AP a Jonhap.



K vystreleniu ďalšej severokórejskej rakety došlo v čase prebiehajúcich veľkých spoločných vojenských cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov. Pchjongjang už dlho obviňuje obe krajiny, že takýmito cvičeniami pripravujú inváziu do KĽDR.



Generálny štáb v Soule v krátkom oznámení neuviedol ďalšie podrobnosti ako dĺžka letu strely s tým, že prebieha analýza.



USA a Južná Kórea spustili svoje každoročné cvičenia Ulchi Freedom Shield (UFS) 21. augusta, skončiť sa majú tento štvrtok. V rámci nich v stredu prebehli spoločné letecké cvičenia nad Kórejským polostrovom, do ktorých sa zapojil najmenej jeden americký strategický bombardér B-1B.



Severokórejské štátne médiá tento týždeň oznámili, že vodca krajiny Kim Čong-un vyzval armádu, aby bola neustále pripravená na boj s cieľom zmariť plány nepriateľov na inváziu.