Soul: Severná Kórea odpálila dve riadené strely

Soul/Pchjongjang 17. augusta (TASR) - Severná Kórea v stredu skúšobne odpálila dve riadené strely, oznámilo juhokórejské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



Podľa ministerstva obrany došlo k odpáleniu striel v skorých ranných hodinách miestneho času zo severokórejskej provincie Južný Pjongan. Riadené strely dopadli do Žltého mora.



Rezort obrany v Soule spresnil, že americkí a juhokórejskí vojenskí predstavitelia zisťujú ďalšie podrobnosti, ako je napríklad dĺžka letu oboch striel.



Podľa agentúry Jonhap išlo o prvý test riadených striel uskutočnený KĽDR od januára tohto roka. Došlo k nemu deň po tom, čo armády Južnej Kórei a USA začali prípravné manévre, po ktorých bude nasledovať ich spoločné cvičenie s názvom Ulchi Freedom Shield (UFS).



Skúška sa tiež konala v deň, keď juhokórejský prezident Jun Sok-jol usporiadal tlačovú konferenciu pri príležitosti 100 dní, ktoré uplynuli od jeho nástupu do úradu. Okrem iného na nej oznámil podrobnosti o svojej iniciatíve, ktorej cieľom je pomôcť ekonomike KĽDR, ak Pchjongjang podnikne kroky k denuklearizácii.



Severná Kórea má na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN zakázané odpaľovať balistické strely, riadených striel sa to však netýka, pripomína Jonhap.