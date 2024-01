Soul: Severná Kórea odpálila niekoľko striel s plochou dráhou letu

Soul 24. januára (TASR) - Severná Kórea odpálila v stredu ráno niekoľko riadených striel s plochou dráhou letu do Žltého mora pri západnom pobreží Kórejského polostrova. Podľa agentúry AFP to oznámil generálny štáb juhokórejskej armády.



"Naša armáda detegovala viacero striel z plochou dráhou letu odpálených Severnou Kóreou nad Žlté more dnes okolo 07.00 h. Ďalšie detaily dôkladne analyzujú tajné služby Južnej Kórey a USA," uvádza sa vo vyhlásení generálneho štábu.



Rakety podľa neho dopadli do morských vôd medzi Kórejským polostrovom a Čínou. Išlo v poradí o druhý tohtoročný raketový test Pchjongjangu.



Agentúra AFP pripomína, že na strely s plochou dráhou letu sa nevzťahujú platné sankcie OSN, ktoré boli na KĽDR uvalené pre jej jadrový program a vývoj balistických rakiet. Aj riadené strely s plochou dráhou letu však môžu byť potenciálne nosičmi jadrových hlavíc a pre ich nízku trajektóriu je ich ťažšie zachytiť a zneškodniť.



Severná Kórea za posledné dva roky výrazne zvýšila počet testov svojich balistických a riadených striel a v ostatných mesiacoch vystupňovala svoju rétoriku voči Soulu a Washingtonu. Južná Kórea a USA v reakcii na to posilnili vzájomnú vojenskú spoluprácu a cvičenia.



V polovici januára Pchjongjang oznámil, že uskutočnil úspešnú skúšku balistickej rakety stredného doletu na tuhé palivo, ktorá niesla hypersonickú manévrovateľnú hlavicu. Niekoľko dní predtým vypálila asi 200 delostreleckých granátov do oblasti v blízkosti spornej námornej hranice s Južnou Kóreou.