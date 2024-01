Soul: Severná Kórea vypálila viacero striel s plochou dráhou letu

Soul 28. januára (TASR) - Severná Kórea z oblasti pri svojom východnom pobreží odpálila viacero riadených striel s plochou dráhou letu, oznámila v nedeľu juhokórejská armáda. Ide o druhý takýto test v priebehu niekoľkých dní. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Generálny štáb juhokórejskej armády uviedol, že odpaly zaznamenali z blízkosti mesta Sinpcho na východnom pobreží. Bezprostredne však nebolo známe, ako ďaleko strely doleteli a ani to, či boli odpálené z ponorky.



"Naša armáda úzko spolupracuje so Spojenými štátmi s cieľom monitorovať ďalšie známky provokácií zo strany Severnej Kórey," uviedol generálny štáb pre agentúru Jonhap.



Juhokórejská armáda zaznamenala podobný test aj v stredu (24. januára) ráno. Strely s plochou dráhou letu vtedy dopadli do Žltého mora medzi Kórejským polostrovom a Čínou.



Severná Kórea o niekoľko hodín neskôr tieto odpaly potvrdila a uviedla, že išlo o nový typ strategickej strely. Podrobnosti však neposkytla.



Riadené strely s plochou dráhou letu môžu byť potenciálne nosičmi jadrových hlavíc a pre ich nízku trajektóriu je ich ťažšie zachytiť a zneškodniť. Agentúra AFP pripomenula, že na takéto strely sa nevzťahujú platné sankcie OSN, ktoré boli na KĽDR uvalené pre jej jadrový program a vývoj balistických rakiet.