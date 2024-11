Soul: Severokórejskí vojaci sa zapojili do bojov proti Ukrajine

Soul 13. novembra (TASR) - Severokórejskí vojaci sa zapojili do bojových operácií proti Ukrajine po boku ruských spojencov, uviedla v stredu juhokórejská špionážna agentúra. TASR informuje podľa správ Reuters a Jonhap.



Agentúra zhromažďuje detailnejšie informácie o zapojení vojakov KĽDR do vojny na Ukrajine. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu pred zverejneným tejto správy vyhlásil, že prípadné nasadenie severokórejských jednotiek na podporu Ruska si bude vyžadovať "tvrdú reakciu" spojencov Kyjeva.



Západ a Ukrajina v posledných dňoch opakovane upozorňovali, že KĽDR vyslala do ruskej Kurskej oblasti na hraniciach s Ukrajinou tisícky svojich vojakov a môže ich použiť vo viac ako dva a pol roka trvajúcej vojne. Podľa informácií západných tajných služieb ich je v Rusku viac ako 10.000, čo naznačuje hlbšie zapojenie do konfliktu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane kritizoval zdržanlivú reakciu jeho spojencov na možné nasadenie severokórejských vojakov. Ich zapojenie do vojny vyvoláva na medzinárodnej scéne obavy.