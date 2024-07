Soul: Severokórejský diplomat v novembri prebehol do Južnej Kórey

Soul 16. júla (TASR) - Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) v utorok oznámila, že do Južnej Kórey prebehol severokórejský diplomat zdržiavajúci sa na Kube, informuje TASR podľa agentúry AP.



Juhokórejský denník Čoson Ilbo už predtým informoval že tento diplomat do Južnej Kórey prišiel vlani v novembri spolu so svojou manželkou a deťmi. NIS potvrdila pravdivosť informácií z médií o prebehnutí diplomata - poradcu v oblasti politických záležitostí.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie a rezort diplomacie však uviedli, že správy o tomto prebehlíkovi nemôžu potvrdiť, píše AP.



Od konca kórejskej vojny v rokoch 1950-1953 už približne 34.000 Severokórejčanov prebehlo do Južnej Kórey, aby sa vyhli nepriaznivej hospodárskej situácii a politickému útlaku, pripomína AP.