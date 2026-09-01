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Soul: Summit USA a KĽDR by sa mohol uskutočniť kedykoľvek
S myšlienkou usporiadania stretnutia so severokórejským lídrom Kim Čong-unom prišiel americký prezident Donald Trump, no Pchjongjang na to verejne nereagoval.
Autor TASR
Soul 1. septembra (TASR) - K summitu USA a Severnej Kórey (KĽDR) by „mohlo dôjsť kedykoľvek“, keďže sa objavili náznaky dialógu medzi oboma stranami, uviedol v utorok juhokórejský poslanec Joun Kchun-joung s odvolaním sa na spravodajskú službu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
S myšlienkou usporiadania stretnutia so severokórejským lídrom Kim Čong-unom prišiel americký prezident Donald Trump, no Pchjongjang na to verejne nereagoval.
„Pokiaľ ide o summit medzi Severnou Kóreou a USA, podľa analýzy by mal byť možný kedykoľvek,“ povedal novinárom juhokórejský poslanec Joun s odvolaním sa na informácie národnej spravodajskej služby. „Doposiaľ neboli predložené žiadne údaje o konkrétnom kontakte medzi obomi stranami, no existujú náznaky dialógu,“ doplnil.
Agentúra AFP pripomína, že nadchádzajúce námorné cvičenia USA, Južnej Kórey a Japonska 7. septembra si vyslúžili kritiku Pchjongjangu. Ministerstvo zahraničných vecí KĽDR v pondelok uviedlo, že námorné manévre „predstavujú hrozbu“ pre krajiny v regióne.
Juhokórejská Národná spravodajská služba sa tiež nazdáva, že pozícia Kim Ču-ä, dcéry severokórejského lídra Kim Čong-una, sa posilnila natoľko, že bude vybraná za nástupkyňu svojho otca, píše agentúra Jonhap.
S myšlienkou usporiadania stretnutia so severokórejským lídrom Kim Čong-unom prišiel americký prezident Donald Trump, no Pchjongjang na to verejne nereagoval.
„Pokiaľ ide o summit medzi Severnou Kóreou a USA, podľa analýzy by mal byť možný kedykoľvek,“ povedal novinárom juhokórejský poslanec Joun s odvolaním sa na informácie národnej spravodajskej služby. „Doposiaľ neboli predložené žiadne údaje o konkrétnom kontakte medzi obomi stranami, no existujú náznaky dialógu,“ doplnil.
Agentúra AFP pripomína, že nadchádzajúce námorné cvičenia USA, Južnej Kórey a Japonska 7. septembra si vyslúžili kritiku Pchjongjangu. Ministerstvo zahraničných vecí KĽDR v pondelok uviedlo, že námorné manévre „predstavujú hrozbu“ pre krajiny v regióne.
Juhokórejská Národná spravodajská služba sa tiež nazdáva, že pozícia Kim Ču-ä, dcéry severokórejského lídra Kim Čong-una, sa posilnila natoľko, že bude vybraná za nástupkyňu svojho otca, píše agentúra Jonhap.