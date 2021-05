Lídri na klimatickom summite vyzvali na zapojenie všetkých krajín

Na archívnej snímke generálny tajomník OSN Antonio Guterres 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Soul 30. mája (TASR) - Svetoví lídri vyzvali na nedeľňajšom virtuálnom klimatickom summite, ktorého hostiteľskou krajinou je Južná Kórea, na zvýšenie úsilia a väčšiu inklúziu všetkých krajín čo sa týka celosvetového boja za čistejšiu a zelenšiu planétu. Informovala o tom agentúra AFP." povedal tamojší prezident Mun Če-in na úvod summitu P4G, ktorý sa zameriava na vytváranie partnerstiev s cieľom podpory zeleného rastu a globálnych cieľov do roku 2030.Ako pripomína AFP, Južná Kórea nedávno ohlásila plány na zastavenie financovania medzinárodných projektov súvisiacich s uhoľnou energiou.Dvojdňový summit P4G sa koná po druhý raz a zameriava sa na partnerstvá v oblasti verejného a súkromného sektora, a to najmä v rozvojových štátoch. Prvýkrát ho zorganizovali v roku 2018 v Kodani.Svetoví lídri zdôraznili, že je dôležité, aby neboli chudobnejšie krajiny z iniciatívy o zelenšie prostredie vynechané. Africké štáty by nemali byť "" vo fosílnych palivách a mali by mať možnosť v tejto sfére napredovať, tak ako zvyšok sveta, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron." dodal generálny tajomník OSN António Guterres. "" uviedol.Svetová banka odhaduje, že do extrémnej chudoby sa môže do roku 2030 v dôsledku dosahov klimatickej zmeny prepadnúť 32 až 132 miliónov ľudí.Parížska klimatická dohoda z roku 2015 si stanovila za cieľ, že nárast globálnej teploty nesmie do roku 2050 presiahnuť hranicu dva stupne Celzia - v ideálnom prípade má ísť o limit 1,5 stupňa. Mnohé krajiny však tieto záväzky nedodržiavajú. OSN uvádza, že ak sa má podariť dosiahnuť cieľ 1,5 stupňa, emisie sa musia ročne znížiť o takmer osem percent. Ide o rovnaké množstvo emisií, aké sa podarilo ušetriť počas pandémie koronavírusu a tento trend by musel pokračovať až do roku 2030.