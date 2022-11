Soul: Test medzikontinentálnej rakety KĽDR sa zrejme nevydaril

Soul 3. novembra (TASR) - Severná Kórea v noci na štvrtok odpálila na Japonské more medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), ktorej let sa však zrejme nevydaril. Okrem toho vystrelila ešte dve balistické strely krátkeho doletu, informovala juhokórejská armáda. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



"Predpokladá sa, že štart severokórejskej ICBM sa skončil nezdarom," uvádza sa vo vyhlásení juhokórejskej armády.



Podľa nej bola odpálená z oblasti Pchjongjangu smerom nad Japonské more, nachádzajúce sa pri východnom pobreží Kórejského polostrova, a preletela zhruba 760 kilometrov. K zlyhaniu zrejme došlo v momente oddeľovania druhého stupňa rakety.



Zhruba o hodinu neskôr boli zo Severnej Kórey odpálené ešte dve strely krátkeho doletu, ktoré preleteli približne 330 kilometrov.



Spojené štáty test severokórejskej ICMB ostro odsúdili s tým, že predstavuje jasné porušenie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Vyzvali preto všetky krajiny sveta, aby dôsledne uplatňovali všetky sankcie BR OSN, ktoré majú zamedziť tomu, aby KĽDR získavala technológie a materiály potrebné na vývoj a testovanie takýchto rakiet.



So zlyhaním severokórejskej ICBM zrejme súvisia aj informácie z Japonska. Vláda v Tokiu pôvodne informovala o tom, že raketa preletela ponad japonské územie, čo však po podrobnejšom preskúmaní dementovala.



Japonská vláda náslene spresnila, že severokórejská strela mala reálny potenciál preletieť ponad územie Japonska, ale z neznámych príčin "zmizla" ešte počas letu nad Japonským morom.



Štvrtkové odpálenie severokórejských rakiet je už tretím v priebehu necelého týždňa. Podľa pozorovateľov táto mimoriadna intenzita raketových testov zrejme súvisí s dosiaľ najväčšími spoločnými cvičeniami armád Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa začali v pondelok.