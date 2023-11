Soul, Tokio a Peking urýchlia prípravy na summit prezidentov

Pusan/Peking 26. novembra (TASR) — Ministri zahraničných vecí Južnej Kórey, Číny a Japonska sa v nedeľu na prvom stretnutí po štvorročnej prestávke v juhokórejskom meste Pusan zhodli na potrebe čo najskôr usporiadať dlho odkladanú schôdzku najvyšších predstaviteľov týchto troch krajín. Po skončení rokovaní to uviedol šéf juhokórejskej diplomacie Pak Čin, informovala agentúra Jonhap.



"Dohodli sme sa na urýchlení príprav summitu," povedal Pak Čin na tlačovej konferencii. Dodal, že jeho rezortní partneri súhlasili s "obnovením a normalizáciou" trojstrannej spolupráce.



Pak Čin na stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Wang Im požiadal Peking, aby zohral "konštruktívnu úlohu" pri denuklearizácii Severnej Kórey. Nedávne vypustenie špionážneho satelitu Pchjongjangom označil za vážnu hrozbu pre bezpečnosť svojej krajiny.



Wang I podľa vyhlásenia pekinského ministerstva zahraničných vecí citovaného agentúrou AFP uviedol, že Čína "vždy hrala a bude zohrávať konštruktívnu úlohu" pri zmierňovaní napätia v regióne. Poukázal tiež na to, že trojstranná spolupráca nebola pozastavená ani počas covidovej pandémie a stále má "obrovský potenciál".



Zatiaľ posledný kórejsko-čínsko-japonský summit sa konal v decembri 2019 čínskom meste Čcheng-tu. Ďalším stretnutiam zabránila pandémia ochorenia COVID-19 a zhoršenie vzťahov medzi Soulom a Tokiom v súvislosti s otázkou odškodnenia kórejských obetí nútených prác z obdobia japonskej koloniálnej nadvlády na Kórejskom polostrove v rokoch 1910 - 1945.



Šéfovia diplomacie Južnej Kórey, Číny a Japonska sa stretli v čase, keď Peking prejavuje rastúce obavy z prehlbujúcej spolupráce Tokia a Soulu s Washingtonom v bezpečnostnej oblasti.



Ďalším impulzom je oznámenie Južnej Kórey z marca o tom, že odškodní kórejské obete japonskej okupácie bez finančnej pomoci japonských firiem.



Južná Kórea sa usilovala o usporiadanie summitu v tomto roku, ale šanca, že sa tak stane, je v tejto chvíli mizivá vzhľadom na krátkosť času, ktorý zostáva do konca roka, uviedol podľa agentúry Jonhap nemenovaný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí.