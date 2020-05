Soul tvrdí, že Kim Čong-un zrejme nepodstúpil nijaký lekársky zákrok

Soul 3. mája (TASR) - Nezdá sa, že by severokórejský vodca Kim Čong-un bol podstúpil nejaký operačný zákrok, uviedol v nedeľu podľa agentúry Jonhap nemenovaný juhokórejský vládny činiteľ.



Kim sa totiž v piatok takmer po troch týždňoch údajne znovu objavil na verejnosti, keď už jeho dlhá neprítomnosť začala vyvolávať značné špekulácie o jeho zdravotnom stave, vysvetľuje agentúra AFP.



"Nezdá sa, že by sa predseda Kim bol podrobil lekárskej operácii," povedal uvedený predstaviteľ juhokórejského prezidentského paláca, ako ho citoval Jonhap.



"Objavili sa mediálne správy špekulujúce o Kimovej operácii - poukazujúce na spôsob jeho chôdze," uviedol činiteľ dodajúc, že Soul mal dostatok dôvodov na to, aby si vyvodil takéto závery.



Severokórejské štátne médiá zverejnili v sobotu fotografie, ktoré podľa nich zachytávajú usmievajúceho Kim Čong-una na prvomájovom slávnostnom otvorení továrne na výrobu priemyselných hnojív neďaleko metropoly Pchjongjang.



Na záberoch v denníku Rodong sinmun vidno Kima v čiernom oblečení a s úsmevom, ako slávnostne prestriháva pásku. Usmieval sa aj pri prehliadke továrne.



Na otvorení závodu sa v piatok zúčastnili aj ďalší vysokopostavení predstavitelia Severnej Kórey vrátane jeho mladšej sestry a blízkej poradkyne Kim Jo-džong.