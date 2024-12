Soul: V Rusku zahynulo alebo utrpelo zranenia vyše 1000 vojakov z KĽDR

Soul 23. decembra (TASR) - Približne 1100 severokórejských vojakov prišlo o život alebo utrpelo zranenia pri bojoch proti ukrajinským jednotkám v ruskej Kurskej oblasti. V pondelok to uviedol Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády, informuje TASR podľa agentúr AFP a Jonhap.



Vysokopostavený americký vojenský predstaviteľ už skôr povedal, že medzi obeťami sú vojaci "všetkých hodností". Severokórejské jednotky podľa neho nie sú zrejme vycvičené na boj, čo prispieva k výrazným stratám na bojisku.



Podľa juhokórejskej armády KĽDR v súčasnosti zjavne pripravuje vyslanie ďalších vojakov a vojenskej techniky vrátane tzv. samovražedných dronov do Ruska.



Totalitná krajina podľa predstaviteľov USA a Južnej Kórey vyslala do Ruska už viac ako 10.000 vojakov. Severokórejský vodca Kim Čong-un údajne dodal ruskej armáde aj delostrelecké granáty, protitankové rakety, mechanizované húfnice a raketomety.



Kyjev a Moskva zvádzajú posledné týždne v Kurskej oblasti tvrdé boje. Severná Kórea a Rusko posilnili svoje vojenské väzby od invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022. Prelomová dohoda o partnerstve medzi Pchjongjangom a Moskvou bola podpísaná v júni a vstúpila do platnosti začiatkom tohto mesiaca. Prvýkrát sa objavili informácie o zapojení tisícok severokórejských vojakov do vojny proti Ukrajine v októbri.