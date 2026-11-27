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Soul vrátil do KĽDR šiestich Severokórejčanov zachránených na mori
Loď so siedmimi Severokórejčanmi objavili ešte 3. novembra pri juhokórejskom ostrove Ullung-do. Armáda a pobrežná stráž ich zachránili a loď dopravili k pobrežiu.
Autor TASR
Soul 27. novembra (TASR) - Južná Kórea v piatok vrátila do KĽDR šiestich Severokórejčanov, ktorých začiatkom novembra našli v medzinárodných vodách na rybárskej lodi, ktorú unášali morské prúdy. Oznámilo to juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Loď so siedmimi Severokórejčanmi objavili ešte 3. novembra pri juhokórejskom ostrove Ullung-do. Armáda a pobrežná stráž ich zachránili a loď dopravili k pobrežiu. Úrady po konzultáciách s Velením OSN, ktoré dohliada na dodržiavanie prímeria medzi oboma Kóreami, overili, či si Severokórejčania želajú vrátiť sa domov. Šiestich z nich na ich žiadosť repatriovali, jeden sa rozhodol zostať v Južnej Kórei.
Loď v piatok ráno preplávala späť cez severnú rozhraničovaciu líniu (NLL), ktorá je de facto námornou hranicou medzi oboma Kóreami v Japonskom mori. Za hranicou sa podľa agentúry Jonhap pripojila k čakajúcemu severokórejskému plavidlu a spolu pokračovali na sever. Pchjongjang sa k repatriácii zatiaľ nevyjadril.
Juhokórejská ústava považuje všetkých Severokórejčanov za vlastných občanov. Tí, ktorí sa dostanú na juh a chcú zostať, spravidla môžu. KĽDR je známa tvrdými odvetnými opatreniami voči utečencom a ich rodinám.
Na hranici medzi Južnou a Severnou Kóreou aktuálne panuje napätie po nedávnom výbuchu míny v demilitarizovanej zóne, pri ktorom utrpeli zranenia traja juhokórejskí vojaci.
Loď so siedmimi Severokórejčanmi objavili ešte 3. novembra pri juhokórejskom ostrove Ullung-do. Armáda a pobrežná stráž ich zachránili a loď dopravili k pobrežiu. Úrady po konzultáciách s Velením OSN, ktoré dohliada na dodržiavanie prímeria medzi oboma Kóreami, overili, či si Severokórejčania želajú vrátiť sa domov. Šiestich z nich na ich žiadosť repatriovali, jeden sa rozhodol zostať v Južnej Kórei.
Loď v piatok ráno preplávala späť cez severnú rozhraničovaciu líniu (NLL), ktorá je de facto námornou hranicou medzi oboma Kóreami v Japonskom mori. Za hranicou sa podľa agentúry Jonhap pripojila k čakajúcemu severokórejskému plavidlu a spolu pokračovali na sever. Pchjongjang sa k repatriácii zatiaľ nevyjadril.
Juhokórejská ústava považuje všetkých Severokórejčanov za vlastných občanov. Tí, ktorí sa dostanú na juh a chcú zostať, spravidla môžu. KĽDR je známa tvrdými odvetnými opatreniami voči utečencom a ich rodinám.
Na hranici medzi Južnou a Severnou Kóreou aktuálne panuje napätie po nedávnom výbuchu míny v demilitarizovanej zóne, pri ktorom utrpeli zranenia traja juhokórejskí vojaci.