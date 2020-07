Soul vyhlásil za mŕtveho starostu smútok

Soul 10. júla (TASR) - Juhokórejská metropola Soul vyhlásila v piatok päťdňový smútok za starostu Pak Won-suna, ktorého našli mŕtveho vo štvrtok, oznámil hovorca mesta, ktorého citovala agentúra DPA.



Pred mestskou radnicou vznikne spomienkové miesto, kde sa môžu všetci obyvatelia prísť so starostom rozlúčiť, uviedol hovorca.



Slávnostný pohreb sa uskutoční budúci týždeň a jeho súčasťou by mal byť aj päťdňový smútok. Kórejské pohreby zvyčajne trvajú tri dni, uvádza agentúra Jonhap.



"Modlíme sa za dušu zosnulého a vyjadrujeme úprimnú sústrasť obyvateľom (Soulu). Riadenie mesta bude pokračovať podľa hodnôt Pak Won-suna, ktorý presadzoval stabilitu a sociálne opatrenia," povedal na tlačovej konferencii zástupca starostu pre administratívne záležitosti Seo Čong-hjop, ktorý sa po Pakovej smrti stal úradujúcim starostom.



Paka našli mŕtveho vo štvrtok večer miestneho času po tom, čo bol nezvestný približne štyri až päť hodín a mal vypnutý telefón. Pakovo zmiznutie nahlásila jeho dcéra.



Polícia podľa agentúry Jonhap uviedla, že telo nevykazovalo známky cudzieho zavinenia.



Presná príčina smrti ani prípadný motív samovraždy nie je známy. Miestne médiá však špekulovali, že smrť môže mať spojitosť so sťažnosťou zo sexuálneho napadnutia, ktoré na Pak Won-suna údajne v stredu podala bývalá zamestnankyňa mesta.



Mestské úrady v piatok zverejnili odkaz, ktorý Pak nechal vo svojom oficiálnom sídle. Starosta v ňom píše, že sa "všetkým ospravedlňuje", pričom sa zmienil o svojej rodine, ktorej "spôsobil iba bolesť". Ďalej požiadal o spopolnenie a následné rozsypanie popola nad hrobom svojich rodičov.



Paka médiá dlhodobo považovali za možného kandidáta na prezidenta v nadchádzajúcich voľbách.