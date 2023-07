Soul: Vypustenie chladiacej vody z Fukušimy bude mať minimálny vplyv

Soul 7. júla (TASR) – Vypustenie kontaminovanej vody z odstavenej jadrovej elektrárne Fukušima do mora by malo mať zanedbateľný vplyv na kvalitu pri pobreží Južnej Kórei a radiačná záťaž by mala byť veľmi nízka. Vyplýva to z piatkového stanoviska juhokórejskej vlády, ktoré sa zakladá na nezávislom vyšetrovaní, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Podľa Soulu je postup susedného Japonska v súlade so štandardmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ďalšími globálnymi normami. Koncentrácia rádioaktívnych látok bude spĺňať aj normy pre vypúšťanie takejto vody do oceánov. Systém ALPS používaný na filtrovanie chladiacej vody vo Fukušime sa postupne zlepšil a stabilizoval.



Podľa simulácií by mohlo trvať až desať rokov, kým sa kontaminovaná voda dostane do juhokórejských teritoriálnych vôd, no tento proces by nemal mať žiadne výrazné dlhodobé následky za predpokladu, že sa plány zrealizujú vo svojej aktuálnej podobe.



Posudok juhokórejskej vlády bol zverejnený v deň návštevy generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho v Soule. Deň predtým Grossi počas návštevy Japonska oznámil, že plán japonskej vlády vypustiť prefiltrovanú rádioaktívnu odpadovú vodu z atómovej elektrárne Fukušima do mora je v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi.



Južná Kórea poslala do Japonska ešte v máji väčšiu skupinu odborníkov, aby sa uistila o bezpečnosti plánovaného vypustenia.