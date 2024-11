Soul zasiahla najhoršia novembrová snehová búrka za 52 rokov

Soul 27. novembra (TASR) - Najsilnejšia novembrová snehová búrka za uplynulé polstoročie zasiahla juhokórejskú metropolu Soul. V stredu sa v dôsledku počasia zrušili alebo odložili stovky letov a narušená je aj prímestská doprava. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Jonhap.



Juhokórejská meteorologická agentúra oznámila, že v severných oblastiach Soulu a v jeho okolí napadlo 20 centimetrov snehu a snehová búrka je najsilnejšia za posledných 52 rokov. Pri snehovej búrke z roku 1972 napadlo v hlavnom meste iba 12 centimetrov snehu. Meteorológovia varujú, že sneženie bude na väčšine územia pokračovať až do štvrtkového popoludnia. Na severe krajiny zahynula pri nehode piatich vozidiel jedna osoba a ďalšie štyri utrpeli zranenia.



Sneh pokryl veľkú časť krajiny, pričom v centrálnych, východných a juhovýchodných oblastiach Južnej Kórey napadlo približne desať až 23 centimetrov snehu. Záchranári po celej krajine odstraňujú popadané stromy, značky a pomáhajú ohrozeným ľuďom.



Na letiskách v celej krajine sa zrušilo alebo odložilo najmenej 220 letov. Na more nevyplávalo približne 90 trajektom uzavreli sa stovky turistických trás.



Prezident Jun Sok-jol nariadil ministerstvám bezpečnosti a dopravy, aby zmobilizovali dostupný personál a vybavenie s cieľom zabrániť dopravným nehodám a iným incidentom v súvislosti so snehom.