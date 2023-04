Soul: Značná časť uniknutých amerických dokumentov nie je pravá

Soul 11. apríla (TASR) – Južná Kórea v utorok vyhlásila, že "značná časť" uniknutých spravodajských dokumentov Spojených štátov, ktoré okrem iného naznačujú obavy Soulu ohľadom dodávok zbraní Ukrajine, je nepravých. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Únik citlivých amerických dokumentov, z ktorých mnohé súvisia s vojnu na Ukrajine, predstavuje podľa Pentagónu "veľmi vážne" riziko pre národnú bezpečnosť USA. Tieto dokumenty šíriace sa na internete, ktorých únik vyšetruje ministerstvo spravodlivosti USA, zjavne obsahujú aj informácie o špionážnych aktivitách Washingtonu voči blízkym spojencom, akými sú Južná Kórea a Izrael.



Niektoré dokumenty podľa AFP hovoria o znepokojení juhokórejských bezpečnostných predstaviteľov ohľadom toho, že by zbrane a munícia vyrobené v Južnej Kórei mohli skončiť na Ukrajine. Tento krok by bol porušením politiky Soulu, ktorý nepredáva zbrane krajinám v aktívnom vojnovom konflikte. Južná Kórea preto poskytuje Ukrajine len humanitárnu pomoc.



Juhokórejský minister obrany I Čong-sup sa so svojím americkým rezortným partnerom Lloydom Austinom v utorkovom telefonáte zhodol, že "značná časť týchto dokumentov je vyfabrikovaná," uviedol vo vyhlásení prezidentský úrad v Soule.



Pentagón poznamenal, že pracuje na overení toho, či sú tieto dokumenty pravé. Minimálne jeden z nich sa javí byť pozmenený. Podľa viacerých predstaviteľov USA sú však mnohé z uniknutých dokumentov pravé.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol, ktorý má v apríli odcestovať na návštevu USA, v utorok označil tvrdenia, že USA vykonávali špionáž voči jeho krajine, za "nezmyselné lži".