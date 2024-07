Soul zvažuje nákup poľských dronov, aby rozšíril oblasť zbrojenia

Soul/Varšava 8. júla (TASR) - Poľsko ponúklo Južnej Kórei svoje drony, ktoré sa už efektívne využívajú na Ukrajine. Soul ponuku momentálne zvažuje, pretože by tak mohol rozšíriť bilaterálne väzby v oblasti zbrojárskeho priemyslu, informuje TASR podľa pondelkových správ tlačových agentúr Reuters a PAP.



Poľsko v júni ponúklo juhokórejskej delegácii na čele s ministrom obrany Šin Won-sikom celý rad bezpilotných lietadiel, ktoré pre Soul môžu vyrábať masovo za relatívne nízke ceny.



Poľská vláda pritom podpísala s Južnou Kóreou už viaceré významné kontrakty v oblasti dodávok zbraní. V roku 2022 Varšava napríklad nakúpila mechanizované húfnice, tanky a stíhacie lietadlá v hodnote 22 miliárd dolárov, čo predstavovalo najväčší predaj zbraní v dejinách Južnej Kórey.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zároveň avizoval uzavretie ďalšej možnej zmluvy o dodávke zbraní s Južnou Kóreou v septembri.



"Nie je jednoduché a ani udržateľné zachovať si jednosmerný vzťah, v ktorom iba Poľsko nakupuje juhokórejské zbrane. Pokiaľ nakúpime poľské drony, môže to podporiť aj vývoz našich zbraní do Poľska," uviedol jeden z juhokórejských vládnych predstaviteľov.



V súčasnosti ich Soul využíva 10.000, čo je počet, ktorý Ukrajina vo vojne s Ruskom zužitkuje v priebehu jedného mesiaca. Južná Kórea pritom vyvíja veľké úsilie o to, aby sa do roku 2027 stala štvrtým najväčším vývozcom obranných výrobkov na svete.