Podľa vedcov sa ľudia nemohli opätovne nakaziť koronavírusom

Soul 2. mája (TASR) - Množstvo hlásených prípadov pacientov, ktorým sa nákaza koronavírusom po vyliečení vrátila, bolo v skutočnosti spôsobené chybami pri testovaní. V piatok to uviedli juhokórejskí vedci, ktorých citovala britská spravodajská televízia Sky News.



Výskumníci v juhokórejskom Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) teraz tvrdia, že nie je možné, aby koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa v ľudskom tele znovu aktivoval.



V Južnej Kórei mali v piatok vyše 10.000 potvrdených prípadov nákazy a 245 úmrtí - teda smrtnosť 2,3 percenta, čo je menej než priemer 3,4 percenta, ako ho stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Celkovo 277 pacientov v tejto ázijskej krajine údajne ochorelo na COVID-19 druhýkrát, podobne na tom boli aj pacienti v Číne a Japonsku.



To vyvolalo obavy, že koronavírus dokáže zmutovať tak rýchlo, že ľudia nemusia byť voči nemu imúnni a nakazia sa znova.



Avšak genetické analýzy koronavírusu nezistili žiadne podstatné zmeny, vďaka ktorým by ho imunitný systém človeka nerozpoznal.



Juhokórejské CDC preto oznámilo, že výsledky testu u pacientov s podozrením na druhú nákazu koronavírusom boli chybne pozitívne.