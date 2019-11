Soylua: Turecko vráti krajinám aj džihádistov zbavených občianstva

Istanbul 4. novembra (TASR) - Turecko prostredníctvom ministra vnútra Süleymana Soylua v pondelok vyhlásilo, že uväznených džihádistov pošle naspäť do krajín ich pôvodu, bez ohľadu na to, či ich tam zbavili občianstva. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Soylu povedal, že Turecko zadržiava vo väzbe takmer 1200 zahraničných príslušníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) a počas svojej nedávnej operácie v severnej Sýrii zajalo 287 militantov.



"Samozrejme, tých, čo sú v našich rukách, pošleme naspäť do ich krajín," uviedol Soylu, ktorého citovala štátna tlačová agentúra Anadolu.



"Ale svet vymyslel novú taktiku. Tvrdia: 'Zbavme ich občianstva... Nech ich súdia tam, kde sú.' Pre nás je takýto prístup neprijateľný... Členov Dáišu (Islamského štátu) pošleme do ich krajín, či ich tam zbavili občianstva, alebo nie," dodal Soylu.



Stále nie je jasné, či to Turecko naozaj urobí, poznamenala agentúra AFP.



Západné krajiny často odmietajú prijať späť svojich občanov, ktorí odišli a v Sýrii sa pridali k IS, a mnohým zrušili štátnu príslušnosť.



Hoci podľa newyorského dohovoru z roku 1961 je protiprávne ponechať človeka bez štátnej príslušnosti, niektoré krajiny vrátane Británie a Francúzska tento dohovor neratifikovali. Nedávne prípady preto spustili zdĺhavé právne súboje.



Británia zbavila občianstva vyše 100 ľudí pre ich údajné pripojenie k džihádistickým skupinám v zahraniční.



Dobre známe sú viaceré takéto prípady, napríklad kauza tínedžerky Shamimy Begumovej naverbovanej Islamským štátom a ďalšieho údajného naverbovaného člena IS Jacka Lettsa. Obe kauzy vyvolali v Británii súdne procesy a ostrú politickú debatu.