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SpaceX a Blue Origin zrušili účasť na vesmírnom summite v Paríži
Summit, ktorému spoločne predsedajú Francúzsko a Nemecko, sa uskutoční v parížskom paláci Grand Palais.
Autor TASR
Paríž 3. septembra (TASR) - Spoločnosti SpaceX a Blue Origin spolu s ďalšími dvoma americkými firmami zrušili účasť na budúcotýždňovom summite v Paríži. Vo štvrtok o tom informovalo francúzske ministerstvo vysokého školstva, výskumu a vesmíru, podľa ktorého účasť na summite zrušili aj spoločnosti Stoke Space a Starcloud, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Je ťažké nespájať to s informáciami o nátlaku,“ uviedol hovorca ministerstva pre agentúru AFP. Reagoval tak na skoršie informácie portálu Politico, podľa ktorého Biely dom vyvíjal tlak na americké vesmírne firmy, aby sa na stretnutí 9. a 10. septembra v Paríži nezúčastnili.
Hovorca zároveň zdôraznil, že Francúzsko má záujem pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi a ich partnermi, aj keď túto spoluprácu podľa neho komplikujú zmeny strategického smerovania a politický tlak.
Web Politico napísal, že predstaviteľ Bieleho domu počas súkromného telefonátu upozornil zástupcov viacerých amerických spoločností vrátane SpaceX, Stoke Space, K2 Space a Astra, že účasť na dvojdňovom podujatí v Paríži „by mohla vyzerať ako tichá podpora politických pozícií EÚ“. Informácie o tom webu Politico poskytli tri anonymné zdroje oboznámené s obsahom telefonátu.
Predstaviteľ Bieleho domu podľa týchto zdrojov uviedol, že Francúzsko summit nekoordinovalo so Spojenými štátmi, obvinil ho z „protisúťažných praktík“ a naznačil, že diskusné panely neboli zostavené tak, aby zohľadňovali postoj USA, čo by mohlo oslabiť snahy amerického vesmírneho priemyslu.
Portál Politico dodal, že dva zo zdrojov boli spojené s vesmírnymi spoločnosťami a tretí pôsobil v politike. Biely dom na žiadosť AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
Summit, ktorému spoločne predsedajú Francúzsko a Nemecko, sa uskutoční v parížskom paláci Grand Palais. Očakáva sa účasť predstaviteľov približne 120 krajín, ktorí budú rokovať o výzvach spojených s využívaním vesmíru.
„Je ťažké nespájať to s informáciami o nátlaku,“ uviedol hovorca ministerstva pre agentúru AFP. Reagoval tak na skoršie informácie portálu Politico, podľa ktorého Biely dom vyvíjal tlak na americké vesmírne firmy, aby sa na stretnutí 9. a 10. septembra v Paríži nezúčastnili.
Hovorca zároveň zdôraznil, že Francúzsko má záujem pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi a ich partnermi, aj keď túto spoluprácu podľa neho komplikujú zmeny strategického smerovania a politický tlak.
Web Politico napísal, že predstaviteľ Bieleho domu počas súkromného telefonátu upozornil zástupcov viacerých amerických spoločností vrátane SpaceX, Stoke Space, K2 Space a Astra, že účasť na dvojdňovom podujatí v Paríži „by mohla vyzerať ako tichá podpora politických pozícií EÚ“. Informácie o tom webu Politico poskytli tri anonymné zdroje oboznámené s obsahom telefonátu.
Predstaviteľ Bieleho domu podľa týchto zdrojov uviedol, že Francúzsko summit nekoordinovalo so Spojenými štátmi, obvinil ho z „protisúťažných praktík“ a naznačil, že diskusné panely neboli zostavené tak, aby zohľadňovali postoj USA, čo by mohlo oslabiť snahy amerického vesmírneho priemyslu.
Portál Politico dodal, že dva zo zdrojov boli spojené s vesmírnymi spoločnosťami a tretí pôsobil v politike. Biely dom na žiadosť AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagoval.
Summit, ktorému spoločne predsedajú Francúzsko a Nemecko, sa uskutoční v parížskom paláci Grand Palais. Očakáva sa účasť predstaviteľov približne 120 krajín, ktorí budú rokovať o výzvach spojených s využívaním vesmíru.