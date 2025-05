SpaceX: Deviaty let rakety Starship bol najúspešnejším v tomto roku

Washington 28. mája (TASR) - Spoločnosť SpaceX po dvoch predošlých neúspešných štartoch vyslala svoju kozmickú loď Starship na najnovší - už deviaty - testovací let. Po približne 30 minútach sa loď vymkla kontrole a rozpadla sa, no spoločnosť zhodnotila misiu pozitívne. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters, AP a webu televízie NBC News.



Kozmická loď Starship odštartovala zo základne spoločnosti - Starbase - v americkom štáte Texas o 19.36 h východoamerického času (streda 1.36 SELČ).



Očakávalo sa, že loď Starship dokončí svoj testovací let s riadeným zostupom a dopadom do Indického oceánu za menej ako 90 minút.



Spoločnosť SpaceX však potvrdila, že loď mala niekoľko problémov vrátane úniku paliva, až nakoniec prešla „rýchlou neplánovanou demontážou“ a rozpadla sa. „Tímy budú naďalej skúmať údaje a pracovať na našom ďalšom testovacom lete,“ dodala spoločnosť vo vyhlásení. Napriek komplikáciám bol let úspešnejší než predošlé dva pokusy v tomto roku, ktoré zlyhali menej ako 10 minút po štarte.



Zakladateľom spoločnosti SpaceX je miliardár Elon Musk. Kozmická loď Starship je kľúčová pre jeho dlhodobú víziu kolonizovať Mars. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) tiež čaká na upravenú verziu kozmickej lode Starship ako lunárneho pristávacieho modulu pre svoj program Artemis, ktorého cieľom je vrátiť astronautov na Mesiac ešte v tomto desaťročí.



Musk na platforme X po testovacom lete uviedol, že ďalšie štarty sa budú pravdepodobne konať každé tri až štyri týždne.