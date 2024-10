SpaceX dosiahla veľký úspech: Nosič Super Heavy naviedla na pristátie

Washington 13. októbra (TASR) - Americká súkromná spoločnosť SpaceX v nedeľu podnikla piaty testovací let svojej kozmickej lode Starship a raketového nosiča Super Heavy, ktorý sa pri návrate na Zem - vôbec prvýkrát - podarilo zachytiť pomocou mechanických ramien. Ide o veľký úspech spoločnosti SpaceX, ktorá sa snaží postaviť opakovane použiteľnú raketu pre lety na Mesiac a Mars.Super Heavy so Starshipom odštartoval o 07.25 h miestneho času z kozmodrómu Boca Chica v americkom štáte Texas. Spoločnosť SpaceX vysielala štart v priamom prenose na svojom profile na sociálnej sieti X.Počas predchádzajúcich testov nosič Super Heavy obvykle skončil v mori po tom, ako sa od neho oddelila loď Starship. Pri piatom teste sa však SpaceX podujala na riskantný manéver, keď sa približne po deviatich minútach po štarte pokúsila naviesť Super Heavy na pristátie na štartovacej rampe.Štarovacia veža je na tento účel vybavená špeciálnym zariadením - dvoma veľkými kovovými ramenami, prezývanými aj(paličky), ktoré Super Heavy pri návrate na štartovaciu plošinu úspešne za letu zachytili.Práve túto fázu na sociálnych sieťach komentoval aj generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk, keď napísal:Táto použitá metóda by mohla výrazne zefektívniť proces opätovného použitia rakiet tým, že umožní rýchlejšie a bezpečnejšie pristátie bez potreby dlhých kontrol a úprav. Tým, že sa každý stupeň rakety bude dať po lete obnoviť, sa aj výrazne znížia náklady na štart a urýchlia vesmírne operácie.Nová metóda pristátia je tak najnovším pokrokom v testovaní opakovane použiteľnej rakety určenej na vynesenie väčšieho množstva nákladu na obežnú dráhu, ľudí na Mesiac a napokon aj pre lety na Mars, čo je cieľom celého projektu - aspoň podľa predstavy Elona Muska.Loď Starship, ktorá bola navedená na dráhu blízku orbitálnej, sa asi po 90 minútach začala vracať na Zem a pristála v Indickom oceáne.Spoločnosť SpaceX pred týmto letom kompletne prepracovala tepelný štít kozmickej lode Starship, čím sa zvýšila jeho odolnosť voči extrémnym teplotám, ktoré sa vyskytujú pri návrate do atmosféry.Loď Starship predstavil Musk prvýkrát v roku 2017. Počas predchádzajúcich letov štyri starshipy explodovali v rôznych fázach testovania: buď krátko po štarte, alebo keď padli do mora. Test z júna tohto roku bol do dnešného dňa najúspešnejší - let sa dokončil bez výbuchu.