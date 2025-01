SpaceX odložila skúšobný let lode Starship a nosnej rakety Super Heavy

Boca Chica 16. januára (TASR) - Americká súkromná spoločnosť SpaceX v stredu pre nepriaznivé počasie odložila siedmy skúšobný let svojej kozmickej lode Starship a nosnej rakety Super Heavy. Uskutočniť by sa mal vo štvrtok, oznámila spoločnosť miliardára Elona Muska na sociálnej sieti X, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Začiatok je naplánovaný na 16.00 h miestneho času (23.00 h SEČ). Vesmírni nadšenci podľa agentúry netrpezlivo očakávajú, či sa spoločnosti podarí zopakovať úspech z októbrového testu, pri ktorom sa nosná raketa po štarte vrátila späť na štartovaciu plošinu, kde ju zachytili obrovské mechanické ramená.



Pri ďalšom, šiestom teste v novembri, sa však tento manéver už nevydaril. Nosná raketa namiesto toho dopadla do Mexického zálivu.



Spoločnosť SpaceX pre kozmickú loď Starship a jej nosič Super Heavy používa spoločný názov štartovací systém Starship. Je to plne znovupoužiteľný dopravný systém navrhnutý na dopravu posádky i nákladu na obežnú dráhu Zeme, Mesiac, Mars a ďalšie vzdialenejšie lokality. Podľa spoločnosti ide o dosiaľ najvýkonnejší systém schopný vyniesť do vesmíru až 150 ton nákladu.