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SpaceX odmietla, že by Irán využil systém Starlink na útoky proti USA
WP s odvolaním sa na svoje zdroje v sobotu informoval, že Irán využil systém Starlink krátko po tom, čo naň vo februári zaútočili Spojené štáty a Izrael.
Autor TASR
Washington 29. novembra (TASR) - Americká spoločnosť SpaceX v nedeľu na sociálnych sieťach odmietla správu denníka The Washington Post (WP), podľa ktorej mal Irán využiť jej satelitný systém Starlink pri úderoch na americké jednotky. Spoločnosť správu označila za nepravdivú a žiadala, aby sa denník za jej publikovanie ospravedlnil, informuje TASR.
WP s odvolaním sa na svoje zdroje v sobotu informoval, že Irán využil systém Starlink krátko po tom, čo naň vo februári zaútočili Spojené štáty a Izrael. Generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk sa dozvedel o dvoch neoprávnených použitiach tohto systému, ktoré podľa jeho tímu súviseli s iránskymi snahami proti americkým silám.
„Tento ,článok‘ je očividne nepravdivý... Aby bolo jasné, nemáme žiadne interné dôkazy ani dôkazy z Pentagónu o tom, že iránske sily využívali systém Starlink. Pretože sa to nikdy nestalo,“ uviedla SpaceX na sieti X.
„Denníku Washington Post sme už pred niekoľkými týždňami povedali, že jeho správa nie je pravdivá. Napriek tomu tento očierňujúci článok ľahkovážne uverejnili. Reportéri, editori a vydavatelia denníka Washington Post by sa mali hanbiť. Svoj článok by mali stiahnuť a ospravedlniť sa spoločnosti SpaceX aj americkému ľudu za to, že ich zavádzali,“ dodala spoločnosť v príspevku.
Podľa správy WP sa Musk tiež dozvedel, že americká armáda využívala jednosmerné drony prostredníctvom vojenskej verzie systému Starlink - Starshield -, no v rámci lacnejšieho programu určeného pre pozemné operácie.
Starlink nemá licenciu na prevádzku v Iráne, Musk však už v minulosti potvrdil, že systém je v krajine aktívny, informovala agentúra Reuters vo svojej sobotňajšej správe o tomto incidente.
Iránske úrady obmedzili verejný prístup k internetu v krajine počas nepokojov, vrátane januárových celonárodných protestov. Podľa denníka WP americká vláda následne do Iránu prepašovala tisíce terminálov systému Starlink. Teherán prísne kontroluje prístup k internetu odvtedy, čo Spojené štáty a Izrael na konci februára začali súčasný konflikt s Iránom, dodala Reuters.
WP s odvolaním sa na svoje zdroje v sobotu informoval, že Irán využil systém Starlink krátko po tom, čo naň vo februári zaútočili Spojené štáty a Izrael. Generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk sa dozvedel o dvoch neoprávnených použitiach tohto systému, ktoré podľa jeho tímu súviseli s iránskymi snahami proti americkým silám.
„Tento ,článok‘ je očividne nepravdivý... Aby bolo jasné, nemáme žiadne interné dôkazy ani dôkazy z Pentagónu o tom, že iránske sily využívali systém Starlink. Pretože sa to nikdy nestalo,“ uviedla SpaceX na sieti X.
„Denníku Washington Post sme už pred niekoľkými týždňami povedali, že jeho správa nie je pravdivá. Napriek tomu tento očierňujúci článok ľahkovážne uverejnili. Reportéri, editori a vydavatelia denníka Washington Post by sa mali hanbiť. Svoj článok by mali stiahnuť a ospravedlniť sa spoločnosti SpaceX aj americkému ľudu za to, že ich zavádzali,“ dodala spoločnosť v príspevku.
Podľa správy WP sa Musk tiež dozvedel, že americká armáda využívala jednosmerné drony prostredníctvom vojenskej verzie systému Starlink - Starshield -, no v rámci lacnejšieho programu určeného pre pozemné operácie.
Starlink nemá licenciu na prevádzku v Iráne, Musk však už v minulosti potvrdil, že systém je v krajine aktívny, informovala agentúra Reuters vo svojej sobotňajšej správe o tomto incidente.
Iránske úrady obmedzili verejný prístup k internetu v krajine počas nepokojov, vrátane januárových celonárodných protestov. Podľa denníka WP americká vláda následne do Iránu prepašovala tisíce terminálov systému Starlink. Teherán prísne kontroluje prístup k internetu odvtedy, čo Spojené štáty a Izrael na konci februára začali súčasný konflikt s Iránom, dodala Reuters.