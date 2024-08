SpaceX opäť posúva štart rakety Crew Dragon z dôvodu počasia

Mys Canaveral 28. augusta (TASR) - Spoločnosť SpaceX opätovne posúva štart Crew Dragon v rámci misie Polaris Dawn, ktorý sa mal uskutočniť v stredu. TASR informuje podľa oznámenia SpaceX na sociálnej sieti X.



"Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia pre oblasti pristátia za pomoci padákov (splashdown) pri pobreží Floridy odstupujeme od dnešných (stredajších) a zajtrajších príležitostí na štart rakety Falcon 9 z Polaris Dawm," napísala SpaceX. Jej tímy budú naďalej sledovať počasie s cieľom umožniť štart.



Loď Crew Dragon so štvorčlennou posádkou mala odštartovať už v utorok. Let bol však odložený najmenej o jeden deň z dôvodu úniku hélia v pozemnom zariadení. Nový termín štartu bol v stredu o 3.38 h miestneho času (9.00 h SELČ).



Súčasťou päťdňového letu po voľnej trajektórii bude aj výstup do voľného priestoru v nových skafandroch. Veliteľom letu bude americký podnikateľ a pilot Jared Isaacman, ktorý vytvorením a financovaním programu Polaris nadväzuje na svoj predchádzajúci projekt charitatívneho súkromného kozmického letu Inspiration4 uskutočneného v roku 2021.