SpaceX otestovala štart najvýkonnejšieho raketového systému Starship

Boca Chica 10. februára (TASR) - Spoločnosť SpaceX uskutočnila vo štvrtok kľúčový test doteraz najvýkonnejšej vesmírnej rakety Starship. TASR informuje podľa webovej stránky stanice BBC.



V rámci tzv. "statického zápalu" sa súčasne spustilo 31 z 33 motorov Raptor raketového stupňa Super Heavy. Test trval len niekoľko sekúnd, pričom upevnenie rakety bránilo akémukoľvek pohybu. "Statický zápal" uskutočnili inžinieri vo výskumnom a vývojovom zariadení SpaceX v Boca Chica na hraniciach Texasu a Mexika.



Majiteľ Spacexu Elon Musk na Twitteri uviedol, že tím pred testom vypol jeden motor a že ďalší motor prestal pracovať počas testu. Podľa Muska to bolo "stále dosť motorov na dosiahnutie obežnej dráhy".



Ak bude technický tím s výsledkom štvrtkového testu spokojný, skutočný štart by sa mohol uskutočniť v najbližších týždňoch.



Starship tvorí prvý stupeň Super Heavy, druhý stupeň je zároveň kozmickou loďou. Do vesmíru by mala dokázať dopraviť viac ako 100 ton nákladu.



NASA už uzavrel zmluvu so SpaceXom na vývoj verzie Starship pre program Artemis, v rámci ktorého sa má ľudstvo znovu dostať na Mesiac. Samotný Musk sa zameriava na Mars, kde by chcel zakladať osady a z ľudí urobiť "multiplanetárny druh". Starship chce používať aj na komerčné lety k Mesiacu.