SpaceX plánuje prvú misiu s ľudskou posádkou nad zemskými pólmi

Washington 14. augusta (TASR) - Americká technologická spoločnosť SpaceX chce uskutočniť prielom v oblasti polárneho prieskumu prvou vesmírnou misiou s ľudskou posádkou nad zemskými pólmi - súkromným letom pod vedením kryptografického podnikateľa ešte v priebehu tohto roka. V utorok to uviedla spoločnosť SpaceX, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Misia nazvaná "Fram2" - podľa škunera polárnej expedície z 19. storočia - má trvať tri až päť dní a za nezverejnenú sumu si ju zakúpil čínsky podnikateľ Čchun Wang, priekopník v oblasti bitcoinu, ktorý založil spoločnosti "f2pool" a "Stakefish".



Pridajú sa k nemu traja polárni experti - nórska filmárka Jannicke Mikkelsenová, nemecká výskumníčka v oblasti robotiky Rabea Roggeová a austrálsky polárny dobrodruh Eric Philips. Ide o najnovší vstup leteckého priemyslu do súkromnej vesmírnej turistiky, ktorá sa v USA v uplynulých rokoch rýchlo rozvíja.



"Od návrhu misie, plánovania, trajektórie až po výber posádky - všetko urobil zákazník. Pred našimi očami sa odvíja nová kapitola vo výskume vesmíru," uviedol Wang, ktorý sa narodil a vyrastal v Číne, ale má maltské občianstvo.



Družice už preleteli ponad póly, ale vzhľadom na rotáciu Zeme si ich dosiahnutie môže vyžadovať viac energie, pričom problémom môže byť aj radiácia, povedal astrofyzik Jonathan McDowell.



"Doteraz najvyšší sklon dosiahnutý počas letu človeka do vesmíru mala sovietska misia Vostok 6, a to 65 stupňov," uvádza sa na webovej stránke misie. Póly nie sú viditeľné z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).



Na misiu sa použije kapsula Dragon vybavená pozorovacou kupolou. Podľa SpaceX poletí vo výške 425 až 450 kilometrov. Posádka plánuje uskutočniť výskum vrátane zhotovenia prvých röntgenových snímok vo vesmíre a skúmania svetelného javu podobného polárnej žiare.



Spoločnosť SpaceX za uplynulé štyri roky uskutočnila 13 pilotovaných letov. Na ISS dopravuje astronautov spoločnosti NASA, ale uskutočnila aj niekoľko misií vesmírneho turizmu vrátane prvej v roku 2021 s názvom Inspiration4, ktorú financuje americký miliardár Jared Isaacman.



SpaceX 26. augusta vypustí ďalšiu súkromnú misiu Polaris Dawn so štyrmi členmi posádky vrátane Isaacmana. Súčasťou tejto misie bude aj prvý súkromný výstup do otvoreného vesmíru.