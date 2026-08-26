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SpaceX plánuje vybudovať nový kozmodróm v Louisiane
Navrhovaný projekt kozmodrómu Starbase Louisiana je situovaný na ploche vyše 50.500 hektárov v okrese Vermilion.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) – Americká spoločnosť SpaceX predstavila v utorok plány na výstavbu nového kozmodrómu pre svoje rakety Starship v pobrežnej oblasti na juhu štátu Louisiana. Projekt za 100 miliárd dolárov (85,75 mil. eur) by mal premeniť mokrade na dôležitú základňu pre ambiciózny satelitný program tejto firmy, informovala agentúra Reuters.
Navrhovaný projekt kozmodrómu Starbase Louisiana je situovaný na ploche vyše 50.500 hektárov v okrese Vermilion. Rozšíril by miesta pre štart nosných rakiet Starship, ktoré SpaceX dosiaľ posiela do vesmíru z južného Texasu a Floridy.
Výstavba sa začne v roku 2027 a prvý štart je plánovaný na rok 2029. Podľa prezidentky firmy Gwynne Shotwellovej bude nový kozmodróm v budúcnosti miestom pre tisíce vesmírnych letov ročne. Má ísť o „sebestačný“ areál s vlastnou výrobou paliva a elektriny, lodnou dopravou, zariadeniami na prípravu kozmických lodí a pravdepodobne tiež letiskom.
SpaceX na podujatí s predstaviteľmi Louisiany vyzdvihla, že projekt prinesie regiónu viac než 3000 pracovných miest. Reuters však pripomína, že firma čelí negatívnym reakciám mnohých obyvateľov okolia iných svojich objektov, ktorí majú obavy o zásobovanie vodou, znečistenie životného prostredia a tlak na predaj pozemkov.
Spoločnosť Elona Muska dosiaľ vypúšťa svoje rakety z floridského Mysu Canaveral, Vandenbergovej vesmírnej základne v Kalifornii a vlastného komplexu Starbase v južnom Texase, kde prebieha vývoj rakiet Starship a testovacie lety.
Navrhovaný projekt kozmodrómu Starbase Louisiana je situovaný na ploche vyše 50.500 hektárov v okrese Vermilion. Rozšíril by miesta pre štart nosných rakiet Starship, ktoré SpaceX dosiaľ posiela do vesmíru z južného Texasu a Floridy.
Výstavba sa začne v roku 2027 a prvý štart je plánovaný na rok 2029. Podľa prezidentky firmy Gwynne Shotwellovej bude nový kozmodróm v budúcnosti miestom pre tisíce vesmírnych letov ročne. Má ísť o „sebestačný“ areál s vlastnou výrobou paliva a elektriny, lodnou dopravou, zariadeniami na prípravu kozmických lodí a pravdepodobne tiež letiskom.
SpaceX na podujatí s predstaviteľmi Louisiany vyzdvihla, že projekt prinesie regiónu viac než 3000 pracovných miest. Reuters však pripomína, že firma čelí negatívnym reakciám mnohých obyvateľov okolia iných svojich objektov, ktorí majú obavy o zásobovanie vodou, znečistenie životného prostredia a tlak na predaj pozemkov.
Spoločnosť Elona Muska dosiaľ vypúšťa svoje rakety z floridského Mysu Canaveral, Vandenbergovej vesmírnej základne v Kalifornii a vlastného komplexu Starbase v južnom Texase, kde prebieha vývoj rakiet Starship a testovacie lety.