SpaceX podnikla skúšobný let Starship, nosič však dopadol do oceánu

Boca Chica 19. novembra (TASR) - Americká súkromná spoločnosť SpaceX podnikla v utorok šiesty skúšobný let svojej kozmickej lode Starship a nosnej rakety Super Heavy. Štart z kozmodrómu v Texase osobne sledoval aj novozvolený americký prezident Donald Trump spoločne so svojim blízkym spojencom a šéfom SpaceX Elonom Muskom, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Super Heavy so Starshipom odštartoval o 16.00 h miestneho času (23.00 h SEČ) z kozmodrómu Boca Chica v americkom štáte Texas. Spoločnosť SpaceX vysielala štart aj naživo.



Nosič Super Heavy sa mal v podstate okamžite vrátiť na štartovaciu plošinu, kde ho mali zachytiť obrovské mechanické kovové ramená, čo sa podarilo už pri predošlom piatom teste. Spoločnosť SpaceX však bezprostredne po štarte oznámila, že sa tak nestane a nosič namiesto toho dopadne do Mexického zálivu. Podľa Reuters takýto vývoj naznačuje, že pri štarte nastal nejaký problém.



Samotná loď Starship, ktorá bola navedená na dráhu blízku orbitálnej, by sa mala asi po 90 minútach vracať na Zem a pristáť v Indickom oceáne.