SpaceX úspešne otestovala motory vesmírnej rakety Starship

Washington 10. februára (TASR) - Americká technologická spoločnosť SpaceX vykonala vo štvrtok úspešnú skúšku motorov vesmírnej rakety Starship navrhnutej na prepravu astronautov na Mesiac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Skúška 33 motorov Raptor dvojstupňovej rakety Starship, najvýkonnejšej vesmírnej rakety na svete, sa uskutočnila na základni SpaceX v americkom štáte Texas.



Zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk napísal, že jeden z motorov bol vypnutý tesne pred začiatkom testu a ďalší sa zastavil sám. Podľa jeho slov tak celkovo fungovalo 31 motorov. "Stále je to však dosť motorov na dosiahnutie obežnej dráhy," uviedol v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Počas skúšky, ktorá trvala niekoľko sekúnd, šľahali zo základne v Texase plamene a do vzduchu sa vznášali oblaky dymu, opisuje AFP.



Dvojstupňová raketa Starship pozostáva zo znovupoužiteľnej vesmírnej kapsuly určenej na prepravu astronautov a nákladu v kozme a z prvého stupňa s názvom Super Heavy, ktorý bol testovaný vo štvrtok.



Prezidentka a prevádzková riaditeľka SpaceX Gwynne Shotwellová ešte v stredu povedala, že v prípade úspešného testu motorov sa prvý let na obežnú dráhu rakety Starship môže uskutočniť v priebehu marca, pripomína AFP.



Astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) majú kapsulou lode Starship poletieť na Mesiac v rámci misie Artemis 3, ktorá by sa mala uskutočniť najskôr v roku 2025.