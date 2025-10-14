< sekcia Zahraničie
SpaceX vykonala jedenásty skúšobný let rakety Starship
Dvojstupňová raketa bola vypustená z texaskej základne Starbase v pondelok o 18.20 h miestneho času (utorok 01.20 h SELČ).
Autor TASR
Washington 14. októbra (TASR) - Spoločnosť SpaceX Elona Muska v noci na utorok SELČ vykonala jedenásty skúšobný let rakety Starship. Cieľom bolo otestovať nový hardvér a dosiahnuť suborbitálnu dráhu s vyššou nadmorskou výškou, vrátane simulovaného vypúšťania satelitov Starlink. Starship po približne hodinovom lete kontrolovane pristála v Indickom oceáne. Informovala o tom stanica CNN, píše TASR.
Dvojstupňová raketa bola vypustená z texaskej základne Starbase v pondelok o 18.20 h miestneho času (utorok 01.20 h SELČ). Jej prvý stupeň, nosič Super Heavy, približne desať minút po vynesení hornej kozmickej lode Starship podľa plánu dopadol do vôd Mexického zálivu.
SpaceX sa počas najnovšej misie zamerala na vypustenie svojej druhej skupiny makiet satelitov Starlink. Okrem toho sledovala, ako loď Starship dosiahne Indický oceán po návrate cez atmosféru, kde boli rôzne experimentálne štíty umiestnené na jej vonkajšom plášti vystavené extrémne horúcej plazme. Let trval celkovo niečo málo cez hodinu, ako sa aj plánovalo.
V poradí desiaty skúšobný let rakety sa uskutočnil v auguste a ukončil tak sériu neúspešných testov zo začiatku tohto roka. Obe časti rakety sú vyvíjané tak, aby sa po návrate na Zem dali znova použiť.
Americká vesmírna agentúra NASA chce pomocou Starship vyslať astronautov na Mesiac, zatiaľ čo cieľom SpaceX je dostať sa jedného dňa na Mars.
Starship po prvý raz testovali v apríli 2023. Raketa vtedy po niekoľkých minútach explodovala. Pri ďalších skúškach sa horný stupeň dostal do vesmíru a kontrolovane pristál v Indickom oceáne.
