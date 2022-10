SPÁCHAL SAMOVRAŽDU: Ruský raper Walkie nechcel zabíjať na Ukrajine

Krasnodar 1. októbra (TASR) - Ruský raper Ivan Vitalijevič Petunin spáchal v piatok samovraždu, aby sa vyhol povolaniu do bojov na Ukrajine. V rozlúčkovom videu to nazval aktom "posledného protestu" proti vojne, ktorú na Ukrajine vedie ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z denníka Daily Mail.



K samovražde 27-ročného Petunina došlo v čase exodu, ktorý v Rusku vyvolalo minulotýždňové vyhlásenie čiastočnej mobilizácie. Počas jej chaotického priebehu utiekli tisícky ruských mužov, žien i detí cez hranice do susedných krajín vrátane Gruzínska.



Petunin, ktorý svoj život ukončil v juhoruskom Krasnodare, bol v Rusku známy pod umeleckým menom Walkie. Jeho telo našli blízko výškovej budovy. Na platforme Telegram predtým zverejnil video, v ktorom uviedol, že za žiadne ideály nie je ochotný zabíjať, píše Daily Mail.



Raper, ktorý predtým slúžil v ruskej armáde a liečil sa v psychiatrickej liečebni, svojim fanúšikom odkázal: "Ak pozeráte toto video, už nie som nažive. Nedokážem a nechcem svoju dušu zaťažiť hriechom vraždy. Nie som pripravený zabíjať za žiadne ideály."



Vyjadril tiež obavy, že Putinova čiastočná mobilizácia sa čoskoro môže zmeniť na úplnú. Objavili sa totiž tvrdenia, že Moskva na záchranu zlyhávajúcej invázie na Ukrajine plánuje do bojov povolať až milión mužov.



Od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie prezidentom Putinom ušlo z Ruska viac než 194.000 jeho občanov do Gruzínska - kde Rusko vtrhlo v roku 2008 - ,Kazachstanu a Fínska, pripomína denník. V drastickejších prípadoch sa ruskí muži uchýlili aj k úmyselnému lámaniu končatín, aby sa vyhli povolávaciemu rozkazu.