VEĽKONOČNÁ TRAGÉDIA: Pri hľadaní vajíčok zomrelo bábätko
Berlín 5. apríla (TASR) - Najmenej tri osoby vrátane desaťmesačného dievčatka v nedeľu zahynuli v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na severe Nemecka po tom, čo na ne spadol strom. Informovala o tom tamojšia polícia, podľa ktorej skupina ľudí v oblasti hľadala veľkonočné vajíčka. TASR správu prevzala z agentúry DPA a AP.
K incidentu došlo okolo 11.00 h SELČ v lese neďaleko mesta Flensburg, keď sa na skupinu ľudí zrútil asi 30-metrový strom, uviedla polícia vo vyhlásení.
Štyri osoby pod stromom uviazli. Napriek snahám záchranárov na mieste zomrelo 16-ročné dievča a 21-ročná žena, ktorej desaťmesačná dcéra zomrela neskôr v nemocnici. Vážne zranenia utrpela 18-ročná žena, ktorá bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice v meste Heide. Niekoľko ďalších osôb utrpelo menšie zranenia.
Agentúra AP vysvetľuje, že na hľadaní veľkonočných vajíčok sa zúčastňovalo asi 50 ľudí z neďalekého zariadenia, ktoré podľa svojej webovej stránky poskytuje podporu tehotným ženám a novým matkám, ktoré potrebujú pomoc.
Presnú príčinu incidentu úrady podľa DPA vyšetrujú. Predpokladá sa, že strom vyvrátil silný vietor. Nie je jasné, či bol padnutý strom už predtým poškodený.
Nemecká meteorologická služba (DWD) uviedla, že v nedeľu panovali na severe krajiny nepriaznivé podmienky. Počas dňa predpovedala nárazy vetra s rýchlosťou 55 až 65 kilometrov za hodinu, pričom na niektorých miestach hrozili nárazy s rýchlosťou až okolo 80 kilometrov za hodinu.
