Spahn: Nemecko by malo do konca leta zaočkovať svoju populáciu

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecko by malo byť schopné do konca leta zaočkovať svoju populáciu proti chorobe COVID-19, uviedol v utorok nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn krátko po tom, čo v krajine preventívne pozastavili očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v prípade osôb mladších ako 60 rokov.



"Ak sa dodržia prísľuby dodávok a všetky vakcíny dostanú schválenie podľa plánu," potom bude Nemecko schopné zaočkovať svoju populáciu "do konca leta", uviedol Spahn, ktorého citovala agentúra AFP.



Nemecké ministerstvo zdravotníctva v utorok preventívne pozastavilo očkovanie proti chorobe COVID-19 vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v prípade osôb mladších ako 60 rokov pre podozrenia z jej možných vedľajších účinkov, konkrétne tvorby krvných zrazenín, informovala agentúra AP.



Jens Spahn a predstavitelia spolkových krajín jednomyseľne súhlasili, že táto očkovacia látka sa bude v Nemecku podávať len osobám starším ako 60 rokov. Mladší ľudia sa ňou môžu zaočkovať po dohode s lekárom v prípade, že patria do skupiny osôb, ktorým hrozí vážny priebeh choroby COVID-19.



Podobné pravidlá už predtým v utorok zaviedli úrady v hlavnom meste Berlín.



Inštitút Paula Ehrlicha, ktorý je v Nemecku zodpovedný za schvaľovanie a kontrolu očkovacích látok, predtým v utorok informoval, že zaznamenal 31 prípadov cerebrálnej trombózy, čiže druhu krvných zrazenín, o ktorých sa predpokladá, že sa vyskytli po podaní vakcíny od AstraZenecy.



Podľa inštitútu sa deväť z týchto prípadov skončilo úmrtím. S výnimkou dvoch prípadov išlo výlučne o ženy vo veku 20 - 63 rokov.



Či medzi vakcínou a zrazeninami existuje nejaká súvislosť, nie je vôbec jasné. Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila štátom touto vakcínou aj naďalej očkovať, pretože jej výhody prevažujú nad možnými vedľajšími účinkami. Zároveň však dodala, že momentálne nemôže s istotou vylúčiť spojitosť medzi vakcínou a krvnými zrazeninami.