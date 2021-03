Spahn: Nemecko očkovanie AstraZenecou pozastavilo po výskyte trombózy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 15. marca (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok oznámil, že dočasné pozastavenie očkovania vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v Nemecku súvisí so siedmimi prípadmi trombózy u zaočkovaných osôb. Informovala o tom agentúra DPA." povedal Spahn v súvislosti s krvnými zrazeninami v mozgových cievach pacientov, ktoré sa vyskytli v Nemecku.V krajine podľa neho doteraz zaznamenali sedem takýchto prípadov spomedzi 11,6 milióna ľudí, ktorých zaočkovali látkou od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca.Nemecká vláda v pondelok oznámila, že pozastavuje očkovanie vakcínami od spoločnosti AstraZeneca v reakcii na správy o vzniku nebezpečných krvných zrazenín po podaní tejto očkovacej látky. Informovala o tom agentúra AP.Nemecké ministerstvo zdravotníctva v pondelok oznámilo pozastavenie očkovania vakcínou AstraZenecy na základe odporúčania nemeckého Inštitútu Paula Ehrlicha (PEI).Krajina podľa Spahna čaká na nový posudok tejto vakcíny od Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktorá by podľa neho "" mala rozhodnutie vydať do konca tohto týždňa.Ľudia zaočkovaní vakcínou od AstraZenecy, ktorí majú príznaky ako silná bolesť hlavy alebo podkožné krvácanie, majú podľa úradov bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.