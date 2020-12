Spahn: Nemecko plánuje spustiť očkovanie voči koronavírusu 27.decembra

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecko plánuje spustiť očkovanie voči novému koronavírusu 27. decembra. Oznámil to v stredu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, informovala agentúra AFP.



Spahn vo vyhlásení uviedol, že prvými osobami, ktorým bude vakcína vyvinutá spoločnosťami Pfizer a BioNTech, podaná, budú starší ľudia v domovoch dôchodcov.



"Očkovanie je cesta von z tejto pandémie. A my sme na tejto ceste dobre pripravení," citovala slová šéfa rezortu zdravotníctva agentúra DPA. Spahn pritom konštatoval, že Nemecko nechce vakcínu schváliť len na núdzové použitie, ale na základe riadneho a dôkladného postupu.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu v Spolkovom sneme uviedla, že cieľom vakcinačnej kampane je vybudovať kolektívnu imunitu obyvateľstva voči nákaze koronavírusom. Na to by bolo podľa odborníkov potrebné, aby sa dalo zaočkovať 65 až 70 percent populácie. Ak sa nedá zaočkovať viac ako 40, 50 či 60 percent ľudí, "potom budeme musieť rúška nosiť ešte veľmi dlho", poznamenala Merkelová. V tejto súvislosti takisto zdôraznila, že tamojšia vláda nechce zaviesť povinné očkovanie.



Európska lieková agentúra (EMA) oznámi rozhodnutie o schválení vakcíny konzorcia Pfizer-BioNTech na použitie v EÚ 21. decembra. Urobí tak o osem dní skôr, ako pôvodne plánovala. Európska únia požaduje, aby všetkých 27 členských štátov začalo s vakcináciou v rovnaký deň.



Spomínanú vakcínu už schválili vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade a ďalších krajinách. Nemecko vakcínu dosiaľ používať nemôže, keďže ju najskôr musí schváliť EMA, ktorá vyhodnocuje použitie liečiv a vakcín vo všetkých 27 členských krajinách EÚ.