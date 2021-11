Spahn odporúča obmedzenia. USA neodporúčajú cesty do Nemecka a Dánska

Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn apeloval v utorok na to, aby Berlín prijal ďalšie epidemiologické obmedzenia v snahe dostať pod kontrolu "dramatický" nárast infikovaných a štvrtú vlnu nákazy v krajine.



Vyjadril sa tak v čase, keď má Nemecko rekordnú sedemdňovú incidenciu, teda počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na 100.000 obyvateľov za uplynulý týždeň, a Spojené štáty svojich občanov nabádajú, aby do tejto krajiny necestovali.



Sedemdňová incidencia sa v Nemecku podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) dostala v utorok na hodnotu 399,8 a prekonala tak dovtedajší rekord z pondelka (386,5).



Spahn podľa agentúry Reuters žiada, aby bol vstup do verejných priestorov ešte viac obmedzený než v súčasnosti a mohli ich navštevovať len zaočkovaní ľudia alebo tí, ktorí ochorenie COVID-19 nedávno prekonali.



Spahn nevylúčil zavádzanie ďalších lockdownov, uviedol však, že sa o nich rozhodne na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Niektoré pandémiou veľmi zasiahnuté spolkové krajiny ako Sasko či Bavorsko už minulý týždeň prijali viaceré obmedzenia, napríklad zrušenie všetkých vianočných trhov.



"Situácia nie je len vážna, ale v niektorých oblastiach Nemecka je už teraz dramatická," povedal Spahn v rozhovore pre nemecký rozhlas. "Pacientov musíme presúvať, keďže jednotky intenzívnej starostlivosti sú plné," povedal.



Minulý štvrtok sa nemecká spolková vláda dohodla na tom, že na pracoviská majú prístup len zaočkovaní, uzdravení z covidu alebo ľudia s negatívnym testom. Rovnaké pravidlá platia na celoštátnej úrovni i vo verejnej doprave.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vzhľadom na nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v Nemecku aj susednom Dánsku v pondelok Američanom odporučilo, aby do týchto dvoch krajín necestovali. Obe preradilo do zoznamu krajín, pre ktoré aktuálne platí v súvislosti z obavami zo šírenia infekcie najvyššia výstraha tzv. štvrtého stupňa.