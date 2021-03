Spahn varoval, že v apríli môže dôjsť k preťaženiu zdravotníctva

Policajti kontrolujú vodičov na nemecko-českom hraničnom priechode v kúpeľnom mestečku Bad Gottleuba. Foto: TASR/AP

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v piatok varoval, že ak budú počty nakazených naďalej stúpať, v apríli môže dôjsť v krajine k preťaženiu zdravotníckeho systému. Informovali o tom agentúry AP a DPA.uviedol Spahn na pravidelnej piatkovej tlačovej konferencii.konštatoval. Navyše je potrebné počítať s tým, že infikovaných bude podobne veľa ako cez zimu.Šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler povedal, že vidieť "jasné signály", že tretia vlna nákazy, ktorá sa práve začala, môže byť ešte horšia ako predchádzajúce dve. Treba sa preto pripraviť na to, že počet nakazených prudko stúpne, nemocnice budú preťažené a "mnoho ľudí aj zomrie".Spahn vyzval občanov Nemecka, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili kontakty a stretávali sa vonku a nie vo vnútri.vyhlásil.dodal.Spahn vyzval spolkové krajiny, abydohodnuté pravidlá. V prípade, že počet nakazených na 100.000 obyvateľov za sedem dní bude tri dni za sebou vyšší ako 100, treba znovu zaviesť obmedzenia.Mnohé spolkové krajiny však toto pravidlo nerešpektujú, poznamenala DPA. Severné Porýnie-Vestfálsko v piatok avizovalo, že od pondelka nezruší uvoľnenie opatrení a nezatvorí znova obchody, športoviská či kultúrne zariadenia.Sársko, kde evidujú v porovnaní s inými spolkovými krajinami len nízky počet prípadov nákazy, zase oznámilo, že po Veľkej noci zruší lockdown. Podľa tamojšieho premiéra Tobiasa Hansa má znovuotvorenie kín, telocviční a vonkajšieho sedenia reštaurácií od 6. apríla motivovať ľudí k tomu, aby sa každodenne nechali testovať na koronavírus.Sedemdňová incidencia mala pred dvoma týždňami na celoštátnej úrovni hodnotu zhruba 70, no v piatok dosiahla úroveň 119,1. V Nemecku pribudlo za 24 hodín i 21.573 nakazených; to je takmer o 1100 menej ako deň predtým, ale zhruba o 4000 viac ako pred týždňom. RKI tiež hlásil ďalších 183 úmrtí (celkom 75.623) súvisiacich s ochorením COVID-19.Spahn tiež informoval, že aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu doteraz dostalo desať percent Nemcov. Aktuálne sa očkovacia stratégia zameriava na šesťdesiatnikov a sedemdesiatnikov. V apríli bude k dispozícii viac dávok vakcín než bolo podaných v celom prvom štvrťroku, dodal.