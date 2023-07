Španieli na úvod predsedníctva EÚ otvoria Galériu kráľovských zbierok

Madrid 3. júna (TASR) - Slávnostný ceremoniál spustenia v poradí už piateho španielskeho predsedníctva v Rade Európskej únie má aj svoj kultúrny rozmer v podobe otvorenia Galérie kráľovských zbierok. Z Madridu o tom informuje spravodajca TASR.



Členovia Európskej komisie (EK) pricestovali v pondelok dopoludnia do Madridu pri príležitosti oficiálneho začiatku španielskeho predsedníctva v Rade EÚ. Okrem rokovaní so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom a členmi jeho vlády sa komisári na čele so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou zúčastnili aj na otvorení múzea kráľovských zbierok.



Múzeum pre širokú verejnosť slávnostne otvoria až 25. júla po tom, ako sa v polovici tohto týždňa (5. – 7. júla) uskutočnia dni otvorených dverí, počas ktorých si budú môcť návštevníci prezrieť vzácne zbierky bezplatne.



Následne, od 8. júla, bude Galéria kráľovských zbierok otvorená od pondelka do nedele. Nová budova sa nachádza medzi katedrálou Almudena a Kráľovským palácom v centre mesta.



Galéria ponúka umelecké zbierky, ktoré sa podarilo zhromaždiť španielskej korune za posledných niekoľko storočí. Návštevníci sa môžu tešiť na prvé vydanie románu Don Quijote od Miguela de Cervantesa, obrazy od Goyu, Velázqueza a Caravaggia, je tam aztécka ozdobná koruna z peria zo 16. storočia a tiež vizigótsky poklad z Guarrazaru v provincii Toledo.



Španielske predsedníctvo v správe pre médiá uviedlo, že celkovo je v galérii vystavených 650 umeleckých diel z 15. až 20. storočia. Sú tam okrem iného aj slávnostné kráľovské koče, staré hudobné nástroje, nábytok vyrábaný na mieru a zbierky tapisérií, ktoré sú súčasťou národného dedičstva Španielska.