Španieli odhalili vyše 200 tisíc prípadov zneužívania detí duchovnými

Madrid 27. októbra (TASR) - Vyše 200.000 maloletých zažilo od roku 1940 pohlavné zneužívanie duchovnými v rímskokatolíckej cirkvi v Španielsku. Poukázala na to správa, ktorú v piatok zverejnila nezávislá odborná komisia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Komisia vo svojej správe konkrétny údaj neuviedla. Z prieskumu, do ktorého sa zapojilo viac ako 8000 ľudí, však vyplýva, že 0,6 percenta dospelých v Španielsku uviedlo, že boli sexuálne zneužívaní členmi cirkvi, keď boli ešte deti. V krajine žije približne 39 miliónov obyvateľov.



Percento stúpne na 1,13 percenta (viac ako 400.000 ľudí) po započítaní prípadov zneužívania zo strany laikov, povedal španielsky ombudsman Ángel Gabilondo, ktorý správu predložil v parlamente.



Nezávislá komisia v správe kritizovala postoj katolíckej cirkvi a jej reakciu na prípady zneužívania detí označuje za "nedostatočnú". Navrhla vytvorenie štátneho fondu na vyplácanie reparácií obetiam.



Poslanci španielskeho parlamentu schválili v marci 2022 vytvorenie odbornej komisie, ktorá vyšetrí sexuálne zneužívanie detí páchané predstaviteľmi katolíckej cirkvi.



Katolícka cirkev v Španielsku v júni uviedla, že odhalila 927 prípadov sexuálneho zneužívania zo strany cirkevných hodnostárov.



Cirkev najskôr vylúčila "dôkladnejšie vyšetrovanie" údajného zneužívania s tým, že má protokoly, ktoré sa takýmito sťažnosťami zaoberajú. Napokon však vyšetrovanie zverila právnickej firme, ktorá by mala výsledky zverejniť do konca tohto roka.