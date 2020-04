Španielsko predĺžilo núdzový stav vyvolaný koronavírusom do 26. apríla

Madrid 10. apríla (TASR) - Španielsky parlament vo štvrtok predĺžil núdzový stav v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorý v krajine platí od 15. marca, do 26. apríla. Informovala o tom agentúra DPA.



Poslanci v Madride zahlasovali za návrh vlády a núdzový stav v krajine zahŕňajúci opatrenia, ako napríklad zákaz vychádzania a obmedzenie sociálnych kontaktov, tak predĺžili už po druhý raz o ďalšie dva týždne. Platiť bude do polnoci 25. apríla.



Tento krok už cez víkend avizoval španielsky premiér Pedro Sánchez. Druhé predĺženie je podľa neho nutné, aby sa vírus podarilo udržať pod kontrolou. Aj malá chyba môže spôsobiť návrat do predošlého stavu, zdôraznil.



Ľudia môžu svoje príbytku opustiť len ak idú nakúpiť potraviny alebo lieky. Až na isté výnimky je priemyselná produkcia v Španielsku zastavená.



Odvtedy, ako vstúpili do platnosti opatrenia v boji s koronavírusovou pandémiou, sa denný nárast nových prípadov znížil z 20 percent na štyri. Znižuje sa aj počet smrteľných obetí a do štvrtka sa z ochorenia COVID-19 vyliečil už 52.000 ľudí. Napriek tomu zostáva Španielsko jednou z najviac zasiahnutých krajín. Celkovo tam zaznamenali 152.000 potvrdených prípadov nákazy a 15.238 obetí na životoch.