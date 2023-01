Španieli prijali 2 ženy a viacero detí z utečeneckých táborov v Sýrii

Madrid 10. januára (TASR) - Španielsko v pondelok prijalo zo sýrskych táborov dve ženy, ktoré boli údajne vydaté za džihádistov z organizácie Islamský štát (IS). Spolu s nimi prišlo aj viac než 10 detí. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice RTVE.



Lietadlo s oboma ženami pristálo v pondelok večer na leteckej základni Torrejón de Ardoz neďaleko hlavného mesta Madrid. Od roku 2019 boli zadržiavané v utečeneckých táboroch v Sýrii.



Yolanda Martínezová má štyri deti a jej manžel je vo väzení v Sýrii, píše RTVE. Manžel Luny Fernándezovej, ktorá má v opatere deväť detí, zomrel počas bojov v Sýrii.



Obe zadržiava španielska polícia a v stredu by pred súdom mali vypovedať o svojej situácii. O deti sa starajú sociálne služby.



Ženy budú čeliť obvineniam zo spolupráce s teroristickou organizáciou za údajnú pomoc Islamskému štátu, píše AFP. V prípade usvedčenia im hrozí až päť rokov vo väzení. Ženy tvrdia, že do Sýrie ich podvodom odviedli manželia a do džihádistického boja sa nezapojili.



Španielsko v novembri súhlasilo s repatriáciou troch žien, jednu sa však nepodarilo vypátrať, píše AFP. Na návrat do vlasti čakajú v sýrskych táboroch aj ďalšie ženy, píše RTVE.



Tisíce extrémistov z Európy v poslednom desaťročí odišlo do Sýrie, aby bojovali v rámci IS. Často ich sprevádzali aj svoje ženy a deti, aby s nimi žili na území "kalifátu" v Iraku a Sýrii.



IS spojenci porazili v marci 2019 a európske krajiny odvtedy riešia problémy s návratom rodinných príslušníkov zabitých alebo väznených bojovníkov IS, pripomína AFP.